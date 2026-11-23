Российское посольство в Нидерландах направило официальный запрос в МИД королевства с требованием разъяснить возможную причастность сотрудников оружейной компании Destinus к атакам на территорию РФ. Об этом дипмиссия сообщила 23 ноября в соцсети X.

«Сегодня посольство подало официальный запрос в МИД Нидерландов для уточнения возможного участия сотрудников компании Destinus, базирующейся в Хенгело, в атаках против Российской Федерации», — говорится в сообщении российского представительства.

Поводом стало расследование нидерландской газеты NRC, опубликованное 19 ноября. По данным журналистов, в июне 2023 года сотрудники Destinus прибыли на Украину и помогли местным военным запустить начинённый взрывчаткой беспилотник Da Vinci в направлении Воронежа.

Ранее Life.ru сообщал, что в нидерландском Хенгело местный депутат Брайан Гертсхейс выступил за закрытие предприятия Destinus. Поводом стали сообщения о применении вооружений компании при ударах по Крымскому мосту и возможном непосредственном участии её сотрудников в боевых действиях. Политик попытался добиться срочного обсуждения вопроса в городском совете, однако его инициатива не получила достаточной поддержки.