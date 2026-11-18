Россиян собираются чаще опрашивать о том, планируют ли они заводить детей: раз в три года вместо нынешних пяти лет. Следующий такой опрос Росстат проведёт в 2027 году, сообщили «Известия» со ссылкой на проект постановления Минэкономразвития.

Такие исследования в России проводят с 2012 года. Их цель — выяснить, сколько детей граждане хотели бы иметь, что влияет на их планы и какие обстоятельства мешают пополнению семьи.

Проводить такие опросы чаще ранее поручил президент Владимир Путин. Теперь власти хотят получать новые данные каждые три года, чтобы лучше понимать, как меняются планы россиян.

В Росстате объяснили, что желание завести ребёнка может зависеть от доходов семьи, государственных выплат и других условий жизни. Если опрашивать людей чаще, можно быстрее замечать изменения и учитывать их при разработке новых мер поддержки родителей.

В следующем исследовании планируется опросить жителей не только о том, планируют ли они ребенка. Специалистов также интересуют количество уже родившихся детей, жилищные условия, материальное положение и причины, по которым семьи откладывают пополнение.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин объяснил низкую рождаемость в России поздним появлением первого ребёнка. По словам президента, женщины всё чаще решаются на первенца примерно к 29 годам, а после его воспитания на второго малыша у многих уже не остаётся времени и сил. Глава государства подчеркнул, что изменить ситуацию можно только с помощью комплексных мер, включая государственную поддержку семей и изменения в общественном сознании.