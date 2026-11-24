Продажи шапочек для плавания в российских интернет-магазинах за год увеличились в среднем на 111%. Одновременно растёт число желающих освоить этот вид спорта, выяснила SHOT ПРОВЕРКА.

Самый заметный скачок спроса зафиксировали в категории шапочек для мальчиков — на 160%. Женские модели стали покупать на 115% чаще, для девочек — на 90%, а мужские — на 80%. Аналитики сравнивали продажи за январь — октябрь 2025 и 2026 годов.

По оценкам тренеров, за последний год количество новичков в бассейнах выросло примерно на четверть. Особенно активно записываются взрослые, которые раньше вообще не умели плавать. В Москве групповые занятия обходятся в 1,5–3 тысячи рублей, а индивидуальные тренировки — в 3–6 тысяч.

Тренер Людмила Попова рассказала, что людей привлекает возможность снять напряжение после сидячей работы, улучшить самочувствие и приобрести новый навык. Её самому возрастному ученику было 78 лет. Некоторым удаётся поплыть уже на первом занятии, другим необходимо пять — семь тренировок.

После освоения техники многие переходят к самостоятельным занятиям. Посещение отдельных московских бассейнов стоит всего 500–600 рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о новом увлечении москвичек — плавании с русалочьим хвостом. На таких тренировках участницы осваивают работу с моноластой, погружения и элементы синхронного плавания. Одно групповое занятие стоит от 3800 рублей.