Россиян предупредили о реальной ответственности за ложный вызов скорой и полиции
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За заведомо ложный вызов скорой помощи или полиции россиянам грозит штраф от 1000 до 1500 рублей, предупредила адвокат Ирина Глазкова. По её словам, если человек искренне считал, что нужна помощь, наказания за ошибку не будет.
Ответственность по статье 19.13 КоАП РФ наступает с 16 лет. Если человек сознательно сообщает в полицию о вымышленном преступлении, ему может грозить и лишение свободы.
«Отдельно стоит учитывать уголовную ответственность за ложный донос — она предусмотрена статьёй 306 УК РФ», — подчеркнула юрист в беседе с «Газетой.ru».
Ранее в Алтайском крае суд наказал женщину, которая вызвала скорую, чтобы бесплатно доехать домой. Она пожаловалась на боль в сердце, а позднее призналась, что хотела сэкономить на дороге. Штраф составил тысячу рублей.