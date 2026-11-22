За заведомо ложный вызов скорой помощи или полиции россиянам грозит штраф от 1000 до 1500 рублей, предупредила адвокат Ирина Глазкова. По её словам, если человек искренне считал, что нужна помощь, наказания за ошибку не будет.

Ответственность по статье 19.13 КоАП РФ наступает с 16 лет. Если человек сознательно сообщает в полицию о вымышленном преступлении, ему может грозить и лишение свободы.

«Отдельно стоит учитывать уголовную ответственность за ложный донос — она предусмотрена статьёй 306 УК РФ», — подчеркнула юрист в беседе с «Газетой.ru».