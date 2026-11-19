Жительница Алтайского края попыталась бесплатно добраться домой на скорой помощи, притворившись, что у неё проблемы с сердцем. Однако медики раскрыли обман, а суд назначил женщине штраф в тысячу рублей. Об этом сообщило региональное управление по обеспечению деятельности мировых судей.

Инцидент произошёл в Зональном районе. Женщина позвонила в скорую и пожаловалась на боли в сердце. Бригада отправилась к пациентке, но на месте выяснилось, что никакой экстренной помощи ей не требуется.

Позднее сельчанка призналась, что на самом деле хотела лишь сэкономить на дороге домой. Вместо обычного транспорта она рассчитывала воспользоваться автомобилем медиков.

История закончилась административным разбирательством. Мировой судья признал женщину виновной в заведомо ложном вызове специализированных служб по статье 19.13 КоАП РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, в каких случаях вызов скорой помощи может оказаться необоснованным. Врач-терапевт Андрей Звонков пояснял, что экстренную службу не следует использовать вместо планового обращения в поликлинику. Например, по мнению специалиста, отсутствие возможности проверить глюкометр или сделать кардиограмму ночью само по себе не является поводом для приезда бригады при отсутствии опасных симптомов.

При этом не каждый вызов, после которого чрезвычайная ситуация не подтвердилась, считается нарушением. Как объяснял Life.ru юрист Глеб Подъяблонский, обращение в полицию из-за услышанных криков о помощи не должно оборачиваться наказанием, даже если на месте выяснится, что серьёзного происшествия не было. Принципиальное значение имеет то, сообщал ли человек заведомо ложные сведения.