Детские пособия, которые семьи обычно получают через банк 3, 5 и 8 января, в этот раз перечислят в конце декабря, предупредил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, из-за новогодних праздников деньги за декабрь 2026 года придут досрочно. Пособия за январь 2027-го выплатят по обычному графику в феврале.

Вместо 3 января ещё до каникул перечислят единое пособие беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Такой же график действует для неработающих родителей, которые получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, и для семей, которым положена выплата на ребёнка военнослужащего по призыву.

До Нового года придёт и ежемесячная выплата из маткапитала на ребёнка до трёх лет, которую обычно переводят 5-го числа. Работающие родители получат пособие по уходу за ребёнком до полутора лет раньше привычного 8-го числа. Точную дату перевода можно будет узнать ближе к концу декабря.

Для тех, кому пособие назначили впервые, действует отдельный срок. Получателям региональных выплат собеседник RG.ru посоветовал посмотреть в решении о назначении, кто перечисляет деньги, и свериться с декабрьским графиком этой организации.