Покупка квартиры, оплаченной материнским капиталом, может обернуться судебным спором, если прежние владельцы не выделили доли детям, предупредила адвокат Екатерина Тютюнникова. По её словам, приобретать такое жильё закон разрешает, но перед сделкой необходимо проверить соблюдение прав несовершеннолетних.

В беседе с «Газетой.ru» специалист пояснила, что обязанность оформить доли родителей и детей сохраняется даже без отдельного письменного обязательства. Обещание продавца, что семья уже купила другую квартиру, само по себе нарушение не устраняет. Потребовать его исправить могут Соцфонд, прокуратура или дети через законных представителей.

Последующую продажу в отдельных случаях могут оспорить. Поэтому до покупки важно изучить документы об использовании маткапитала, первоначальный договор, сведения об ипотеке и залоге, расширенную выписку ЕГРН и судебные споры продавца. Права детей должны быть оформлены надлежащим образом, а выявленные нарушения — устранены до сделки, заключила юрист.

Ранее семьям с детьми напомнили о возможности продать жильё без НДФЛ, даже если минимальный срок владения ещё не истёк. Для льготы необходимо одновременно выполнить пять условий, включая покупку более просторного или более дорогого по кадастровой стоимости жилья не позднее 30 апреля следующего после продажи года.