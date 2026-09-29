Россиян предупредили о рисках заказа виниловых пластинок за границей

Заказ виниловых пластинок на зарубежных заводах может обернуться искажённым звучанием и многомесячным ожиданием, предупредил руководитель направления производства винила Игорь Богданов. В интервью НСН он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются музыканты и лейблы.

По его словам, специалисты сравнили исходные аудиофайлы с тестовыми пластинками нескольких китайских производителей и обнаружили расхождения. На одних образцах высоких частот оказалось недостаточно, на других — слишком много. Во втором случае искажались свистящие и шипящие звуки в вокальных партиях.

Собеседник издания объяснил, что результат во многом зависит от оборудования, используемого при записи и изготовлении мастер-дисков. Частотные характеристики тестового экземпляра должны соответствовать исходнику. При этом жалобы на звучание поступают и в отношении пластинок, выпущенных в Германии.

Отдельная трудность — проверка качества на расстоянии. Образцы приходится неоднократно пересылать, чтобы оценить работу и при необходимости отправить её на переделку. Из-за этого изготовление тиража за рубежом может растянуться на месяцы.

Напомним, европейские музыканты и независимые лейблы стали чаще заказывать виниловые пластинки в России. Рост обращений от зарубежных клиентов за полгода составил примерно 15%.