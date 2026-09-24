Россиян предупредили о важном условии для получения выплат за переработку

Отработанные сверх нормы часы необходимо зафиксировать в документах, чтобы получить доплату, пояснил эксперт по трудовому праву Александр Кузнецов. В беседе с RT он посоветовал сотрудникам проверять, правильно ли оформлены переработки.

«Чтобы получить выплаты за сверхурочную работу, крайне важно, чтобы факт работы сверх нормы был подтверждён документально», — подчеркнул специалист.

Прежде всего стоит обратить внимание на табель учёта рабочего времени. В нём должны быть отражены фактически отработанные часы. Именно этот документ служит основанием для расчёта зарплаты, поэтому от внесённых записей зависит итоговая сумма.

При этом сама по себе задержка на рабочем месте ещё не означает, что сотруднику обязаны доплатить. По словам юриста, Трудовой кодекс защищает от неоплачиваемых переработок, инициированных работодателем. Если человек решил остаться после окончания смены самостоятельно, рассчитывать на дополнительное вознаграждение нельзя.

Предложить поработать дольше вправе и сам сотрудник. Однако решение о необходимости такой работы принимает руководитель. Если он согласится, дополнительные часы необходимо оформить и оплатить в повышенном размере, заключил эксперт.

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