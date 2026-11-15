Воскресный отдых всё чаще заканчивается для работающих россиян тревогой из-за приближающегося понедельника. Вместо того чтобы наслаждаться последними часами выходных, люди заранее прокручивают в голове предстоящие совещания, дедлайны и неприятные разговоры с начальством. Такое состояние получило неофициальное название «воскресный невроз», сообщает Telegram-канал SHOT.

Особенно заметной проблема становится с наступлением холодов и сокращением светового дня. Пасмурная погода усиливает неприятные ощущения, а мысли о незавершённых пятничных задачах мешают полноценно отдохнуть. У некоторых работников тревога сопровождается головной болью, раздражительностью и трудностями с засыпанием. В результате человек начинает новую неделю уже уставшим, хотя формально у него были два выходных.

Подобные переживания широко распространены и за пределами России. Согласно одному из американских опросов, тревогу перед началом рабочей недели испытывают 82% сотрудников. Особенно часто о ней сообщают представители поколения Z и миллениалы.

Исследование платформы Lifesum, проведённое среди двух тысяч молодых работников, показало, что в среднем воскресное беспокойство начинается в 16:13, а максимальной интенсивности достигает к 17:17. При этом указанные цифры относятся к участникам зарубежного опроса, а не непосредственно к россиянам.

Специалисты советуют не превращать воскресенье в дополнительный рабочий день. Подготовить список задач лучше ещё в пятницу, а в выходные по возможности отказаться от проверки служебных чатов. На вечер полезно запланировать приятное занятие и сохранить привычный режим сна.

При этом «воскресный невроз» не является самостоятельным медицинским диагнозом. Речь идёт о тревоге ожидания, которая может возникать даже у людей, в целом довольных своей работой. Если переживания становятся постоянными и серьёзно нарушают сон или повседневную жизнь, стоит обратиться за профессиональной помощью.