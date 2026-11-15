Россиян предупредили о «воскресном неврозе» перед началом рабочей недели
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Воскресный отдых всё чаще заканчивается для работающих россиян тревогой из-за приближающегося понедельника. Вместо того чтобы наслаждаться последними часами выходных, люди заранее прокручивают в голове предстоящие совещания, дедлайны и неприятные разговоры с начальством. Такое состояние получило неофициальное название «воскресный невроз», сообщает Telegram-канал SHOT.
Особенно заметной проблема становится с наступлением холодов и сокращением светового дня. Пасмурная погода усиливает неприятные ощущения, а мысли о незавершённых пятничных задачах мешают полноценно отдохнуть. У некоторых работников тревога сопровождается головной болью, раздражительностью и трудностями с засыпанием. В результате человек начинает новую неделю уже уставшим, хотя формально у него были два выходных.
Подобные переживания широко распространены и за пределами России. Согласно одному из американских опросов, тревогу перед началом рабочей недели испытывают 82% сотрудников. Особенно часто о ней сообщают представители поколения Z и миллениалы.
Исследование платформы Lifesum, проведённое среди двух тысяч молодых работников, показало, что в среднем воскресное беспокойство начинается в 16:13, а максимальной интенсивности достигает к 17:17. При этом указанные цифры относятся к участникам зарубежного опроса, а не непосредственно к россиянам.
Специалисты советуют не превращать воскресенье в дополнительный рабочий день. Подготовить список задач лучше ещё в пятницу, а в выходные по возможности отказаться от проверки служебных чатов. На вечер полезно запланировать приятное занятие и сохранить привычный режим сна.
При этом «воскресный невроз» не является самостоятельным медицинским диагнозом. Речь идёт о тревоге ожидания, которая может возникать даже у людей, в целом довольных своей работой. Если переживания становятся постоянными и серьёзно нарушают сон или повседневную жизнь, стоит обратиться за профессиональной помощью.
Ранее Life.ru рассказывал, почему даже после выходных человек может чувствовать себя совершенно разбитым. Психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, что постоянное использование гаджетов, попытки отоспаться до полудня и отсутствие полноценного отдыха мешают нервной системе восстановиться. По словам врача, резкая смена режима сна в выходные способна привести к тому, что в воскресенье трудно уснуть, а понедельник начинается с усталости и раздражительности.