Россиян ждёт одна шестидневная рабочая неделя в 2027 году

В 2027 году россиян ожидает только одна шестидневная рабочая неделя. Она пройдёт с 15 по 20 февраля, сообщила РИА «Новости» эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По её словам, перенос рабочего дня с понедельника, 22 февраля, на субботу, 20 февраля, позволит сформировать дополнительные выходные в честь Дня защитника Отечества. Таким образом, после рабочей недели с шестью днями подряд россиян ждут более продолжительные выходные в связи с праздником.

Подольская уточнила, что переносы рабочих и выходных дней предусмотрены проектом Минтруда России. Окончательное решение будет принято после утверждения соответствующего постановления правительства. Документ о переносе выходных дней в 2027 году ожидается осенью текущего года.

Ранее стало известно, сколько рабочих и выходных дней ждёт россиян в 2027 году при пятидневной рабочей неделе. По словам эксперта, всего в году будет 118 дней отдыха и 247 рабочих дней.