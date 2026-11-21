На французском горнолыжном курорте Куршевель перед зимним сезоном 2026–2027 годов начали искать сотрудников со знанием русского языка. Люксовые бутики набирают продавцов, а элитные резиденции — дворецких с зарплатой до €3000 в месяц, говорится на одном из сайтов с вакансиями.

Сразу три бутика одного премиального бренда открыли вакансии на период с ноября до начала апреля 2027 года. От кандидатов требуют свободного владения тремя языками — русским, французским и английским.

Ещё один магазин в престижном районе Куршевель-1850 предлагает русскоговорящим продавцам зарплату от €2500 в месяц. Работодатель также обещает обеспечить сотрудников жильём. При этом трудиться придётся по 44 часа в неделю.

Ещё более необычные обязанности предлагают в комплексе из 13 частных резиденций Ultima Courchevel. Здесь ищут дворецких, для которых знание русского языка станет преимуществом при отборе. Зарплата составляет 3000 евро, или примерно 278 тысяч рублей в месяц.

Обязанности персонала выходят далеко за рамки обычного гостиничного обслуживания. Дворецким предстоит организовывать частные ужины, бронировать рестораны и развлечения, заказывать трансферы на автомобилях и вертолётах, а при необходимости помогать с организацией перелётов на частных самолётах.