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Опубликовано 7 октября, 16:24

Россиянам напомнили, как направить маткапитал на помощь детям-инвалидам

Член ОП Машаров: Маткапитал можно направить на адаптацию детей-инвалидов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Средства материнского капитала можно направить на товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов. Расходы компенсируют, напомнил в беседе с RT член Общественной палаты России Евгений Машаров. Речь идёт не только о родных детях, но и об усыновлённых.

Право на сертификат при этом возникает вместе с рождением или усыновлением ребёнка. Заявление подают в территориальный орган Социального фонда России. Понадобится документ, удостоверяющий личность владельца сертификата. Если обращается представитель, нужны и его документы, и подтверждение полномочий.

Также потребуются сведения из индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида. Она должна быть действительна на день покупки товаров и услуг.

К заявлению прикладывают документы о расходах, акт проверки наличия и соответствия приобретённого товара, а также реквизиты счёта владельца сертификата в банке.

В перечень, утверждённый распоряжением правительства, входят, в частности, тактильные компьютерные дисплеи, транспортные средства с электрическим приводом для преодоления лестниц, оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов, портативные устройства для записи алфавитом Брайля.

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А ранее Life.ru сообщал, что маткапитал на первого ребёнка в 2027 году вырастет до 778,5 тысячи рублей. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что если семья не получала маткапитал при рождении первенца, выплата на второго ребёнка составит 1 млн 28,7 тысячи рублей.

Больше новостей о пособиях, выплатах и других мерах поддержки — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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