Щучья икра может стать более доступной альтернативой традиционной красной икре на новогоднем столе. В крупных российских торговых сетях баночка деликатеса весом 113 граммов стоит от 1250 рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в Рыбном союзе со ссылкой на данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Стартовая цена щучьей икры примерно вдвое ниже индикаторной стоимости самой распространённой лососевой икры — горбуши. При этом фактическая разница зависит от веса упаковки, производителя и торговой сети.

Согласно мониторингу Рыбного союза на 17 ноября, килограмм икры кеты нового улова продаётся в магазинах и гипермаркетах минимум за 13,5 тысячи рублей. Икра горбуши обходится ещё дороже — от 15,6 тысячи рублей за килограмм. В пересчёте на килограмм щучья икра по указанной минимальной цене стоит около 11,1 тысячи рублей. Таким образом, при сравнении этих предложений она примерно на 29% дешевле икры горбуши.

Впрочем, заменить один деликатес другим готовы не все покупатели. В Рыбном союзе подчеркнули, что выбор зависит прежде всего от вкусовых предпочтений. К тому же предложение щучьей икры на рынке остаётся ограниченным. По данным АКОРТ, в зависимости от формата магазина покупателям доступны от одного до четырёх видов щучьей икры. Для сравнения, ассортимент лососевой насчитывает от 10 до 17 позиций.