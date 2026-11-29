Украденные смартфоны и мобильные устройства, которые используют в противоправных целях, смогут вносить в чёрный список единой российской базы IMEI-номеров. При этом законным владельцам предоставят возможность восстановить статус гаджетов, рассказал в интервью РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

В системе предусмотрят специальный механизм исключения устройств из перечня запрещённых. Он позволит добросовестным владельцам урегулировать ситуацию и снять ограничения.

IMEI — уникальный 15-значный код, который присваивают мобильному устройству при производстве. Такие идентификаторы имеют смартфоны, планшеты, умные часы и другие гаджеты с поддержкой сотовой связи. С их помощью операторы распознают конкретные аппараты в своих сетях независимо от установленных сим-карт.