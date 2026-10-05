Россиянам назвали размер срочной пенсионной выплаты в 2027 году

Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в России в 2027 году может составить 3503,41 рубля. Такой показатель заложен в проект бюджета Социального фонда России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, пояснительную записку к которому изучил ТАСС.

В отличие от обычной пенсии, эти деньги перечисляют не пожизненно. Получатель сам выбирает срок начислений, однако по закону он должен составлять не менее десяти лет.

В 2026 году оформить такую выплату могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Речь идёт о гражданах, которые сформировали соответствующие накопления за счёт добровольных взносов, участия в программе софинансирования или средств материнского капитала.

Средний размер срочной пенсионной выплаты в 2026 году оценивается примерно в 3 тыс. рублей в месяц. С 1 августа её размер был пересчитан с повышением на 19,32%.

Ранее Life.ru сообщал, что Соцфонд предупредил пенсионеров о мошеннической схеме с цифровым рублём. Аферисты представлялись сотрудниками банка и убеждали пожилых людей, что их пенсии якобы обязательно переведут в цифровые рубли, а затем предлагали «отменить» перевод, чтобы выманить персональные и банковские данные.