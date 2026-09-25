Россиянам объяснили, как изменения семейной ипотеки повлияют на цены на жильё

С 1 октября условия семейной ипотеки меняются. Для части семей программа может стать недоступной — не из-за ставки, а из-за требований к доходу. Риелтор Константин Барсуков в беседе с «Ридусом» привёл пример: раньше в Москве или Петербурге можно было взять двухкомнатную квартиру за 12 млн рублей на 20 лет под 6%.

Платёж составлял около 85 тысяч, а семейный доход — от 160–170 тысяч. Теперь при ставке 12% даже с растянутым сроком выплата вырастет, и зарабатывать придётся больше 270 тысяч.

Новые правила привязывают ставку к числу детей. Семьи с одним ребёнком получат 12%, с пятью и более — от 2% в зависимости от региона. Максимальный срок сокращается с 30 до 15 лет. Лимиты суммы на покупку жилья увеличены.

Отдельный пункт — строительство частного дома. Здесь ставка остаётся единой для всех регионов — 6%. Именно поэтому, по словам Барсукова, часть семей может переориентироваться на загородные форматы, особенно с двумя-тремя детьми.

Важный нюанс: 15 лет — это срок субсидии, а не всего кредита. После его окончания заёмщики переходят на рыночную ставку. Банки также введут среднюю ставку для расчёта коэффициента платежа, что может стать ударом по людям с небольшим доходом.

Ставки 10–12% всё ещё лучше минимальных рыночных 16%. Но разрыв, отмечает эксперт, уже не такой значительный, как раньше. Снижения цен на квартиры при этом ждать не стоит: вторичка растёт, новостройки серьёзно не дешевеют.

А ранее Life.ru писал, что молодые семьи необходимо избавить от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. Юристы отмечали, что простое разрешение кредитовать покупку квартиры на всю её стоимость проблему не решит.