Россиянам объяснили, как не платить за «сюрпризы» в счёте за лечение зубов

Пациенты стоматологических клиник вправе оспорить неожиданные расходы, если врач провёл дополнительные платные процедуры без предварительного согласования. Требовать оплату услуг, на которые человек не соглашался, медицинская организация не должна. Об этом юрист Александр Манько рассказал в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, стоимость лечения необходимо обсуждать ещё до начала процедур. В договоре или приложенном к нему плане должны быть указаны не только основные манипуляции, но и расходы на анестезию, рентгеновские снимки, материалы и работу специалиста.

«Если цену называют только на словах, говорят «потом разберёмся» или оставляют итоговую сумму неопределённой, не торопитесь подписывать документы и соглашаться на лечение. Вы не обязаны платить за эти «сюрпризы», — предупредил Манько.

Если после приёма стоматолог выставил счёт больше согласованного, юрист советует прежде всего потребовать письменное объяснение разницы. До выяснения обстоятельств оплачивать спорные дополнительные услуги, на которые пациент не давал согласия, не следует.

Следующий шаг — письменная претензия на имя главного врача со ссылкой на закон «О защите прав потребителей» и правила оказания платных медицинских услуг. Если клиника отказывается урегулировать спор, можно обратиться в Роспотребнадзор или Росздравнадзор в зависимости от характера нарушения.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Манько рекомендует заранее получать подробную смету и проверять все документы перед подписанием. Особое внимание стоит уделять формулировкам, которые допускают изменение стоимости лечения без отдельного согласования.