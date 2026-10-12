Россиянам объяснили, почему банки массово урезают кредитки

Клиенты крупнейших российских банков столкнулись с кратным сокращением лимитов по уже одобренным кредитным картам. Есть случаи, когда доступная сумма падала со 150–300 тысяч до 1–10 тысяч рублей. Просрочек у людей не было, кредитный рейтинг оставался высоким. Но банки пересматривают условия.

Снижение затрагивает и только выдаваемые карты. Меняется сама экономика продукта: удлинённый льготный период всё чаще предлагают за отдельную плату.

Клиентам предлагают варианты сохранить сумму. Например, согласовать новый договор: либо льготный период сокращается вдвое — со 120 до 60 дней, либо банк начинает брать 390 рублей в месяц при наличии задолженности. Кого-то предупреждают заранее, кто-то узнаёт о новом лимите по факту.

Причина — автоматический пересмотр. Система оценивает частоту покупок, доход, просрочки. По договору банк вправе менять лимит как в большую, так и в меньшую сторону. При этом снижение не увеличивает задолженность и порядок её уплаты не меняется.

Первыми сокращают большие «спящие» лимиты. Под них нужно держать дополнительный капитал, а обязательства учитываются при одобрении нового кредита. То есть в расчёт идёт не только используемая часть, но и вся доступная сумма. Если лимит 100 тысяч, а клиент тратит 5–10 тысяч, для показателя всё равно учитывается 100 тысяч.

Есть и требования ЦБ. При долговой нагрузке выше 50% на таких заёмщиков может приходиться не более 10% выдач. Если показатель выше 80%, карты им не выдаются вовсе. За нарушение банк обязан сформировать резерв в 100% от суммы.

Тренд на сокращение подтверждают участники рынка, пишет RG.ru. Пока одни клиенты ищут способы сохранить прежний лимит, другие проверяют новые условия. Банки, судя по всему, продолжат урезать неиспользуемые суммы.

А ранее россиянам назвали пять неочевидных причин проблем с кредитной историей. По словам специалиста, одним из тревожных сигналов становятся судебные решения по задолженностям за ЖКХ, услуги связи и алименты, если они не были исполнены в течение десяти дней.