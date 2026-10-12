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Регион
Опубликовано 12 октября, 11:22

Россиянам объяснили, почему банки массово урезают кредитки

RG.ru: Банки массово снижают «спящие» лимиты по одобренным кредиткам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Me dia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Me dia

Клиенты крупнейших российских банков столкнулись с кратным сокращением лимитов по уже одобренным кредитным картам. Есть случаи, когда доступная сумма падала со 150–300 тысяч до 1–10 тысяч рублей. Просрочек у людей не было, кредитный рейтинг оставался высоким. Но банки пересматривают условия.

Снижение затрагивает и только выдаваемые карты. Меняется сама экономика продукта: удлинённый льготный период всё чаще предлагают за отдельную плату.

Клиентам предлагают варианты сохранить сумму. Например, согласовать новый договор: либо льготный период сокращается вдвое — со 120 до 60 дней, либо банк начинает брать 390 рублей в месяц при наличии задолженности. Кого-то предупреждают заранее, кто-то узнаёт о новом лимите по факту.

Причина — автоматический пересмотр. Система оценивает частоту покупок, доход, просрочки. По договору банк вправе менять лимит как в большую, так и в меньшую сторону. При этом снижение не увеличивает задолженность и порядок её уплаты не меняется.

Первыми сокращают большие «спящие» лимиты. Под них нужно держать дополнительный капитал, а обязательства учитываются при одобрении нового кредита. То есть в расчёт идёт не только используемая часть, но и вся доступная сумма. Если лимит 100 тысяч, а клиент тратит 5–10 тысяч, для показателя всё равно учитывается 100 тысяч.

Есть и требования ЦБ. При долговой нагрузке выше 50% на таких заёмщиков может приходиться не более 10% выдач. Если показатель выше 80%, карты им не выдаются вовсе. За нарушение банк обязан сформировать резерв в 100% от суммы.

Тренд на сокращение подтверждают участники рынка, пишет RG.ru. Пока одни клиенты ищут способы сохранить прежний лимит, другие проверяют новые условия. Банки, судя по всему, продолжат урезать неиспользуемые суммы.

«Хумо Банк» предупредил россиян о закрытии карт без личной идентификации
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А ранее россиянам назвали пять неочевидных причин проблем с кредитной историей. По словам специалиста, одним из тревожных сигналов становятся судебные решения по задолженностям за ЖКХ, услуги связи и алименты, если они не были исполнены в течение десяти дней.

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Дарья Нарыкова
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