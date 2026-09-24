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Опубликовано 24 сентября, 14:38

Россиянам объяснили, почему банки могут отказывать в приёме наличных

Аналитик Беляев связал отказы банков принимать наличные с их происхождением

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За отказом банка принять наличные могут стоять вопросы об источнике денег. Возможную причину озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ведущий радио «Комсомольская правда» предположил, что кредитной организации проще отказаться от крупной суммы, чем затем требовать подтверждающие документы и спорить с клиентом. Гость согласился, что проблема может быть связана с происхождением средств.

Однако он не стал объяснять этим каждый отказ. По словам эксперта, контроль призван сделать доходы прозрачнее. При этом неучтённые поступления сами по себе не означают, что деньги получены преступным путём.

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Ранее Центробанк выявил случаи отказа банков принимать наличные платежи. Зампред ЦБ РФ Сергей Белов призвал коллег пресечь подобную практику.

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