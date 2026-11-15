Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за октябрь до 16 ноября включительно. Крайний срок внесения платежей сдвинулся на один день из-за выходного. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

«В этом году 15 ноября — воскресенье, выходной день. Напомню, если крайний день срока оплаты, установленный законом, приходится на нерабочий день, то крайний срок автоматически переносится на ближайший рабочий день. Так что оплатить услуги ЖКХ за октябрь можно до 16 ноября включительно, то есть до понедельника», — пояснил парламентарий.

С 1 марта 2026 года в России действуют новые правила оплаты коммунальных услуг. Согласно изменениям в Жилищном кодексе, предельную дату внесения платежей перенесли с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчётным.

Поскольку в ноябре установленный срок выпал на воскресенье, применяется статья 193 Гражданского кодекса РФ. Она предусматривает перенос последнего дня исполнения обязательства на ближайший рабочий день.

По словам Колунова, изменение сроков оплаты ЖКУ призвано поддержать пенсионеров и работающих граждан, получающих выплаты 10, 12 или 15 числа. Теперь у них появилась возможность рассчитываться за коммунальные услуги после поступления денег на счета.