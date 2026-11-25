Последний рабочий день 2026 года, 30 декабря, не будет сокращён на один час. Это связано с тем, что 31 декабря не входит в число официальных праздничных дней, а стало выходным благодаря переносу. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Последним рабочим днём для трудящихся по пятидневке будет 30 декабря 2026 года. Подчеркну, что день не будет сокращён на час, так как 31 декабря 2026 года не является праздничным днём, это перенесённый с 4 января выходной день», — сказал эксперт.

По словам Балынина, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го включительно. Первым рабочим днём нового года станет понедельник, 11 января.