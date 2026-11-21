Кашель при гриппе A(H1N1), называемом также свиным, может возникнуть ещё до подъёма температуры. Об этом говорится в материалах Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Согласно документу, температура при болезни может подняться до 39–40 градусов уже в первые сутки. Лихорадка в среднем продолжается около четырёх дней. На второй-третий день могут появиться насморк и заложенность носа. При этом перечисленные симптомы сами по себе не позволяют определить, каким именно вирусом вызвано заболевание: проявления гриппа и других респираторных инфекций могут быть похожи.

Ранее Life.ru рассказывал о симптомах свиного гриппа A(H1N1), способах его передачи и профилактике в сезоне 2026–2027 годов. До конца предстоящей зимы медики прогнозируют два подъёма заболеваемости: в конце ноября и в феврале.