Россиянину с зарплатой 100 тысяч рублей придётся отработать 35 лет, чтобы рассчитывать на пенсию около 31,7 тысячи рублей. При стаже в 25 лет ежемесячная выплата составит 25,4 тысячи рублей. Такие расчёты привёл РИА «Новости» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Продолжительность трудового стажа заметно меняет итоговую сумму. Так, за 30 лет работы можно накопить на пенсию около 28,5 тысячи рублей, за 33 года — 30,4 тысячи. При этом за каждый год официальной работы с указанным заработком формируется примерно 4,03 индивидуального пенсионного коэффициента. За четверть века набирается около 100,8 балла.

В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля. К страховой части также прибавляется фиксированная выплата в размере 9584,69 рубля. Гиринский уточнил, что расчёты условные. Фактическая пенсия зависит от предельной базы для начисления страховых взносов, условий работы на Крайнем Севере и того, продолжает ли человек трудиться после достижения пенсионного возраста.

Россиянам, которым не хватает стажа или пенсионных баллов для страховой пенсии, стоит начать с проверки индивидуального лицевого счёта. Иногда необходимые периоды работы просто не учтены в системе. В выписке из лицевого счёта указаны продолжительность страхового стажа и количество накопленных пенсионных коэффициентов (ИПК). Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.