Россиянам рассказали, сколько дней предстоит работать в 2027 году
В 2027 году россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных дней
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В 2027 году в России будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Такие данные содержатся в утверждённом производственном календаре. График рассчитан для пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями.
Кроме того, россиян ждут семь коротких рабочих недель: две трёхдневные и пять четырёхдневных. Трёхдневные недели придутся на февраль и ноябрь. В марте, июне и декабре будет по одной четырёхдневной рабочей неделе, а в мае — две.
В феврале короткая неделя связана с празднованием Дня защитника Отечества, в ноябре — с Днём народного единства. Четырёхдневные недели в марте, мае и июне сформируются благодаря праздничным датам и переносу выходных.
Сразу две четырёхдневные рабочие недели предусмотрены в мае — с 4 по 7 и с 11 по 14 мая. В июне работать предстоит с 15 по 18 число, а в ноябре — всего три дня, с 1 по 3 ноября. Последняя короткая неделя года придётся на 27–30 декабря.