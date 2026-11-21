В 2027 году в России будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Такие данные содержатся в утверждённом производственном календаре. График рассчитан для пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями.

Кроме того, россиян ждут семь коротких рабочих недель: две трёхдневные и пять четырёхдневных. Трёхдневные недели придутся на февраль и ноябрь. В марте, июне и декабре будет по одной четырёхдневной рабочей неделе, а в мае — две.

В феврале короткая неделя связана с празднованием Дня защитника Отечества, в ноябре — с Днём народного единства. Четырёхдневные недели в марте, мае и июне сформируются благодаря праздничным датам и переносу выходных.