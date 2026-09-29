Россиянам запретили вывозить более ₽1 млн наличными: список стран и исключений

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз наличных рублей и аффинированного золота из России физическими лицами в ряд государств.

Согласно документу, опубликованному на официальных ресурсах, под запрет попадает вывоз наличной валюты РФ в государства — участники Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, если сумма превышает 1 млн рублей.

Ограничение не распространяется на отдельные случаи. В частности, вывоз разрешён при наличии банковских документов, подтверждающих снятие средств со счетов в российских кредитных организациях, а также для некоторых юридических лиц при выполнении установленных условий.

Кроме того, исключения предусмотрены для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций.

В указе отмечается, что при нарушении установленного запрета наличная валюта может быть изъята. Правительству РФ поручено совместно с Центробанком в течение трёх месяцев определить порядок учёта вывозимой наличной валюты. Документ вступил в силу со дня подписания — 29 сентября 2026 года.

А ранее сообщалось, что с 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счёт в другом банке с помощью Системы быстрых платежей. Такую возможность предусматривает указание Банка России.