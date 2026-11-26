Россияне массово рванули в Японию: октябрь стал рекордным за всю историю
Россияне установили исторический рекорд по поездкам в Японию в октябре
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Россияне установили исторический рекорд по поездкам в Японию, несмотря на действующие санкции. В октябре 2026 года в страну приехали 32,6 тысячи граждан России — больше, чем когда-либо за один месяц. Об этом пишет SHOT.
По сравнению с октябрём прошлого года число прибытий из России увеличилось на 8,5%. Тогда Японию посетили чуть более 30 тысяч россиян. Теперь же октябрьский показатель превзошёл результаты всех предыдущих месяцев за всю историю наблюдений.
Растёт и общий интерес россиян к японскому направлению. С января по октябрь 2026 года в страну совершили 188,2 тысячи поездок из России. За аналогичный период 2025 года их было 159,2 тысячи. Таким образом, прирост за десять месяцев составил 18,2%.
Особенно примечательно, что российский турпоток увеличивается на фоне общего сокращения числа иностранных гостей. За первые десять месяцев Япония приняла 34,64 миллиона иностранцев — на 2,5% меньше, чем годом ранее. При этом непосредственно в октябре число прибытий из-за рубежа выросло на 0,4%, достигнув рекордных 3,91 миллиона.
Россия оказалась среди пяти направлений, установивших абсолютные месячные рекорды по числу прибытий в Японию. Аналогичных результатов добились Франция, Германия, Мексика и страны Северной Европы. Статистика JNTO учитывает не только туристов, но и некоторые другие категории иностранных путешественников.
Ранее Life.ru сообщал о рекордном числе российских туристов в Японии по итогам июня. Тогда страну посетили почти 12,8 тысячи россиян, что стало максимальным результатом для первого месяца лета. Всего за первое полугодие число поездок из России превысило 104 тысячи.
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