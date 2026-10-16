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Опубликовано 16 октября, 16:57

140 км за 5 дней: Российский турист раскрыл секреты древней японской тропы Кумано-кодо

Турист из РФ рассказал о традициях сбора печатей на тропе Кумано-кодо в Японии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поход по японской тропе Кумано-кодо позволяет познакомиться с местными религиозными традициями, рассказал путешественник Александр Советов. В сентябре он преодолел около 140 километров древнего паломнического маршрута за пять дней.

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По его словам, путь проходит через буддийские и синтоистские храмы, мимо традиционных ворот тории. Впервые оказавшихся здесь туристов впечатляют не только архитектура, но и ритуалы: горящие ароматические палочки и записки с пожеланиями.

Отдельная традиция — собирать печати в дорожную карту. Ящички с ними установлены на перевалах, а в главном храме можно получить подтверждение прохождения тропы. Для многих путешественников оно становится символическим свидетельством преодолённого пути, отметил собеседник «Чемпионата».

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Тем временем российские авиакомпании обсуждают восстановление прямых рейсов в Японию и Южную Корею. Консультации проходят с участием перевозчиков и транспортных ведомств.

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Борис Эльфанд
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