140 км за 5 дней: Российский турист раскрыл секреты древней японской тропы Кумано-кодо
Турист из РФ рассказал о традициях сбора печатей на тропе Кумано-кодо в Японии
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Поход по японской тропе Кумано-кодо позволяет познакомиться с местными религиозными традициями, рассказал путешественник Александр Советов. В сентябре он преодолел около 140 километров древнего паломнического маршрута за пять дней.
По его словам, путь проходит через буддийские и синтоистские храмы, мимо традиционных ворот тории. Впервые оказавшихся здесь туристов впечатляют не только архитектура, но и ритуалы: горящие ароматические палочки и записки с пожеланиями.
Отдельная традиция — собирать печати в дорожную карту. Ящички с ними установлены на перевалах, а в главном храме можно получить подтверждение прохождения тропы. Для многих путешественников оно становится символическим свидетельством преодолённого пути, отметил собеседник «Чемпионата».
Тем временем российские авиакомпании обсуждают восстановление прямых рейсов в Японию и Южную Корею. Консультации проходят с участием перевозчиков и транспортных ведомств.