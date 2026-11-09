Россияне начали выигрывать суды у банков из-за повышения процентных ставок по кредитам. Заёмщикам удаётся возвращать деньги за дополнительные услуги, добиваться сохранения льготных условий и взыскивать переплату по процентам. Об этом сообщает газета «Известия».

Речь идёт о случаях, когда при оформлении кредита банк предлагает клиенту сниженную ставку при условии подключения платной подписки, покупки пакета услуг или выполнения других требований. Если заёмщик впоследствии отказывается от дополнительных опций, кредитная организация может увеличить проценты.

По данным издания, в 2026 году россияне выиграли как минимум восемь подобных судебных споров. В Волгограде суд признал незаконным включение платного пакета услуг в обязательные условия ипотечного кредитования. В Санкт-Петербурге суд также счёл неправомерным взимание отдельной платы за изменение процентной ставки.

В результате заёмщикам удавалось вернуть полную стоимость подключённых услуг либо часть внесённых платежей. В отдельных случаях суды обязывали банки сохранить первоначальную пониженную ставку и компенсировать проценты, переплаченные после отказа от дополнительных опций.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов напомнил, что ещё в апреле 2024 года Центробанк рекомендовал кредитным организациям отказаться от платы за снижение процентной ставки и изменение других условий займа.

Однако рекомендации регулятора сами по себе не отменяют условия заключённого договора. Поэтому, если банк отказывается возвращать деньги добровольно, клиенту может потребоваться обращение к финансовому уполномоченному или в суд.

При этом не каждое повышение ставки является нарушением. Законность действий банка зависит от условий договора, характера дополнительных услуг и обстоятельств их подключения.

Ранее Life.ru рассказывал, как россияне могут отказаться от навязанных услуг при оформлении кредита. В материале отмечалось, что некоторые банки связывают размер процентной ставки с приобретением дополнительных продуктов. Однако такие условия не всегда признаются законными, а в отдельных случаях заёмщикам удаётся защитить свои права через суд.