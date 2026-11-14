Российские теннисисты завоевали золото чемпионата Европы среди спортсменов до 13 лет, обыграв сборную Украины в финале смешанного командного турнира со счётом 3:0. Соревнования проходят в турецком Невшехире. Победу России принесли Виктория Рыбалченко, Михаил Кириллов, Олеся Ильина и Елисей Клочко. Наши спортсмены выступали под национальным флагом.

Путь к решающему матчу россияне проложили через уверенную победу над Германией. В полуфинале отечественная команда также разгромила соперников со счётом 3:0, сообщил Европейский союз настольного тенниса (ETTU). Украинцы с аналогичным результатом одолели Францию. До финала обе сборные прошли турнир без поражений.

Право вновь выступать на европейских соревнованиях под флагом России теннисисты получили летом 2026 года. Исполком ETTU 16 июля отменил ограничения вслед за решениями Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и Международного олимпийского комитета. Новые правила вступили в силу 28 июля и распространяются как на личные, так и на командные турниры.

Ранее Life.ru рассказывал, как Элизабет Абраамян стала первой россиянкой, завоевавшей золото взрослого чемпионата Европы по настольному теннису в одиночном разряде. Историческая победа состоялась 18 октября в словенской Любляне. В финале спортсменка обыграла немку Аннетт Кауфманн со счётом 4:3. До этого россиянки дважды добирались лишь до бронзы — в 2007 и 2015 годах. Абраамян превзошла достижения своих предшественниц и впервые поднялась на высшую ступень европейского пьедестала в женском одиночном разряде.