Россияне потратили более 17 миллиардов рублей на инъекции ботулотоксина за первые десять месяцев 2026 года. Эта сумма уже превысила оборот рынка за весь прошлый год, когда показатель составлял 16,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает Mash Money.

С января по октябрь в России реализовали 168,2 миллиона единиц препаратов для ботулинотерапии. Это на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении рынок вырос ещё заметнее — на 26,9%. Одновременно увеличилась стоимость самих препаратов. Средняя цена одной единицы ботулотоксина поднялась на 9% и достигла 101 рубля. При этом окончательная стоимость косметологической процедуры зависит от количества введённого препарата и расценок клиники.

Рынок инъекций красоты растёт уже четвёртый год подряд. В 2024 году его объём составлял 11,5 миллиарда рублей, а в 2025-м увеличился до 16,9 миллиарда. Теперь этот показатель превзойдён всего за десять месяцев. Лидером российского рынка остаётся препарат Dysport от компании Ipsen. На него приходится 40,8% продаж, которые за год увеличились на 22%. Второе место занимает отечественный Relatox от «Нацимбио» с долей 32,1% и ростом на 35%. На третьей позиции находится «Миотокс» от «Иннофарм»: его доля достигла 15,2%, а продажи выросли на 29%. Особенно заметную динамику показал «Лантокс» от «Биннофарм» — объём его реализации увеличился в 624 раза.

Спрос на ботулинотерапию заметно зависит от сезона. Наиболее активно россияне записываются на процедуры в апреле, мае и декабре, особенно перед весной и новогодними праздниками. В январе и летние месяцы интерес к инъекциям снижается.