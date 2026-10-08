Россияне стали чаще выбирать наличные для хранения сбережений

Наличные за год заметно укрепили позиции как способ хранения сбережений россиян. В сентябре их выбрали 38% опрошенных — на шесть процентных пунктов больше, чем годом ранее. Банковские счета оказались на втором месте с результатом 37%, следует из исследования «инФОМ», пишет газета «Известия».

Рост интереса к деньгам «в руках» эксперты связывают прежде всего с желанием не зависеть от банковской инфраструктуры. По словам заместителя гендиректора «Росгосстрах Жизнь» Натальи Беловой, наличные дают прямой доступ к средствам, даже если возникли проблемы с приложением, интернетом или связью.

При этом полностью переводить накопления в наличные эксперты не советуют. Такой резерв не приносит дохода и постепенно теряет покупательную способность из-за инфляции. Белова считает наличные подходящим вариантом для краткосрочного запаса, а остальные деньги рекомендует распределять между доходными инструментами. У банковских накоплений есть и дополнительное преимущество — страховая защита. Как пояснил руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк» Сергей Игошин, при отзыве лицензии у банка система страхования вкладов гарантирует возмещение до 1,4 млн рублей.

У денег, спрятанных дома, подобной защиты нет. Их можно потерять при краже или пожаре, тогда как банковские антифрод-системы способны остановить подозрительную операцию ещё до списания средств. С наличными, уже переданными мошенникам, вернуть деньги значительно сложнее.

А ранее в ЦБ заявили, что хотят вывести исламский банкинг из экспериментального режима и сделать постоянным инструментом финансового рынка. Сейчас рассматривают несколько вариантов. Один из них предполагает сделать бессрочным закон, который сейчас регулирует эксперимент с партнёрским финансированием. Другой подход считают более перспективным. Речь идёт о том, чтобы определить наиболее востребованные у клиентов банков и микрофинансовых организаций продукты. После этого для них планируют установить отдельные правила и включить их в действующее финансовое законодательство.