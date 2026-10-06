ЦБ предложил сделать исламский банкинг в России постоянным механизмом

Исламский банкинг в России хотят вывести из экспериментального режима и сделать постоянным инструментом финансового рынка. Сейчас власти обсуждают, как перейти к полноценному регулированию партнёрского финансирования, рассказал зампред Банка России Алексей Гузнов.

В Центробанке рассматривают несколько вариантов. Один из них предполагает сделать бессрочным закон, который сейчас регулирует эксперимент с партнёрским финансированием. Другой подход в ЦБ считают более перспективным.

Речь идёт о том, чтобы определить наиболее востребованные у клиентов банков и микрофинансовых организаций продукты. После этого для них планируют установить отдельные правила и включить их в действующее финансовое законодательство.

«Такой подход позволит точнее учитывать специфику отдельных инструментов партнёрского финансирования и одновременно сохранить общие принципы регулирования финансового рынка», — пишет газета «Известия» со ссылкой на Банк России.

После выбора подхода власти должны подготовить соответствующий законопроект. Он определит дальнейшие правила работы механизмов партнёрского финансирования в России.

Исламский банкинг предполагает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. Эксперимент по партнёрскому финансированию в России стартовал 1 сентября 2023 года. В него вошли Татарстан, Башкирия, Дагестан и Чечня.

Как писал Life.ru, летом прошлого года Госдума одобрила продление эксперимента. Его срок увеличили до 1 сентября 2028 года. Законопроект получил условное название «исламский банкинг».