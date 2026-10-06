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Опубликовано 6 октября, 04:10

ЦБ предложил сделать исламский банкинг в России постоянным механизмом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Исламский банкинг в России хотят вывести из экспериментального режима и сделать постоянным инструментом финансового рынка. Сейчас власти обсуждают, как перейти к полноценному регулированию партнёрского финансирования, рассказал зампред Банка России Алексей Гузнов.

В Центробанке рассматривают несколько вариантов. Один из них предполагает сделать бессрочным закон, который сейчас регулирует эксперимент с партнёрским финансированием. Другой подход в ЦБ считают более перспективным.

Речь идёт о том, чтобы определить наиболее востребованные у клиентов банков и микрофинансовых организаций продукты. После этого для них планируют установить отдельные правила и включить их в действующее финансовое законодательство.

«Такой подход позволит точнее учитывать специфику отдельных инструментов партнёрского финансирования и одновременно сохранить общие принципы регулирования финансового рынка», пишет газета «Известия» со ссылкой на Банк России.

После выбора подхода власти должны подготовить соответствующий законопроект. Он определит дальнейшие правила работы механизмов партнёрского финансирования в России.

Исламский банкинг предполагает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. Эксперимент по партнёрскому финансированию в России стартовал 1 сентября 2023 года. В него вошли Татарстан, Башкирия, Дагестан и Чечня.

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Как писал Life.ru, летом прошлого года Госдума одобрила продление эксперимента. Его срок увеличили до 1 сентября 2028 года. Законопроект получил условное название «исламский банкинг».

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Лия Мурадьян
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