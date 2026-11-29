В Санкт-Петербурге владельцы подержанных премиальных иномарок пересаживаются на новые автомобили Lada. Чаще всего в зачёт стоимости отечественных машин сдают Volvo, Audi и BMW, пишет журнал «За рулём».

По данным дилерской сети «Прагматика», на эти три марки приходится 70% подобных сделок. В пятёрку лидеров также вошли Land Rover и Mercedes-Benz. Среди конкретных моделей чаще всего встречаются Audi A4, Volvo XC70, BMW 3-й и 5-й серий.

Средний пробег сдаваемых премиальных иномарок составляет 237 тысяч километров. Рекордсменом стала Audi A4 2004 года выпуска, проехавшая более 405 тысяч километров. Самой возрастной машиной оказался 34-летний седан Audi 80, а самой новой — Lexus ES 2019 года выпуска с пробегом около 150 тысяч километров.

Как пояснил коммерческий директор дилерской сети Александр Шапринский, более половины обмениваемых премиальных автомобилей старше 15 лет. Владельцы отказываются от них из-за растущих расходов на обслуживание, запчасти и топливо. Дополнительным фактором становится желание получить более современное оснащение.

Напомним, в ноябре «АвтоВАЗ» объявил о скидках до 300 тысяч рублей при покупке автомобилей Lada по программе трейд-ин. Размер выгоды зависит от выбранной модели и составляет от 60 до 300 тысяч рублей. С учётом специальных предложений стоимость Lada Granta начинается от 770 тысяч рублей, а Lada Vesta — от 1,478 миллиона рублей.