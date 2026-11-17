Потребление электроэнергии в России с начала 2026 года сократилось на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные журналистам привёл глава «Системного оператора» Фёдор Опадчий. По его словам, показатель учитывает всю страну, включая Донбасс и Новороссию.

Годовой прогноз ведомства пока не изменился: по итогам 2026 года энергопотребление может снизиться на 0,5%. Опадчий связал оценку с тёплой погодой.

«Мы по году пока 0,5 оставили, потому что сейчас, видите, на самом деле тепло. Мы используем для дальнейших прогнозов пока -0,5», — сказал он.

Прогноз ещё может измениться, если похолодает. Ранее «Системный оператор» объяснял снижение потребления более мягкой погодой: по данным на 1 октября, при приведении к прошлогодним температурным условиям показатель почти совпадал с уровнем годом ранее.

Ранее Life.ru писал, что холодильник, придвинутый вплотную к стене или зажатый между предметами мебели, может начать потреблять больше электроэнергии и быстрее изнашиваться. Причина — нарушение циркуляции воздуха, из-за которого компрессору приходится работать с повышенной нагрузкой.