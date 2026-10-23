Эта ошибка при установке холодильника в разы повышает расходы за свет

Холодильник, придвинутый вплотную к стене или зажатый между предметами мебели, может начать потреблять больше электроэнергии и быстрее изнашиваться. Причина — нарушение циркуляции воздуха, из-за которого компрессору приходится работать с повышенной нагрузкой. Об этом Life.ru рассказал специалист по ремонту и обслуживанию холодильников, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру», Иван Фроловский.

Техника не только охлаждает продукты, но и отводит тепло наружу. Если воздуху некуда уходить, холодильнику становится сложнее поддерживать нужную температуру. Иван Фроловский Специалист по ремонту и обслуживанию холодильников

По его словам, во время работы холодильник забирает тепло из внутренних камер и отдаёт его в помещение. Поэтому нагрев корпуса или воздуха за прибором сам по себе не свидетельствует о поломке. Проблемы могут начаться, если мебель или стена перекрывают вентиляционные зазоры, предусмотренные производителем.

В таком случае компрессор вынужден включаться чаще или работать дольше, чтобы поддерживать заданную температуру. Это увеличивает расход электричества и создаёт дополнительную нагрузку на оборудование, особенно если холодильник уже старый. При этом владелец может долго не замечать изменений: продукты продолжают охлаждаться, а о проблеме напоминает лишь выросший счёт за свет.

«Простое сравнение: если ехать на машине с максимальной скоростью, бензин расходуется быстрее. Поэтому если нагрузка на компрессор повышена из-за плохого теплоотвода, холодильник потребляет больше электроэнергии», — пояснил Фроловский.

Специалист подчеркнул, что универсального расстояния от холодильника до стены не существует. У одних моделей теплообменник расположен сзади, у других — в боковых стенках. Встраиваемая техника и вовсе рассчитана на особую систему вентиляции. Поэтому перед установкой необходимо изучить инструкцию и соблюдать указанные в ней зазоры.

«Я советую не ориентироваться на принцип „чем ближе к стене, тем лучше“. Сначала нужно открыть инструкцию к своей модели и посмотреть схему установки. Там указаны необходимые зазоры сзади, по бокам и сверху», — отметил эксперт.

Фроловский также посоветовал не ставить холодильник рядом с плитой, духовкой или радиатором и защищать его от прямых солнечных лучей. Кроме того, нельзя закрывать вентиляционные отверстия коробками, мебелью и декоративными панелями. Если производитель допускает самостоятельную очистку элементов теплообмена от пыли, проводить её нужно по инструкции, предварительно отключив прибор от электросети.

Насторожить владельца должны непривычно долгая работа компрессора без пауз, ухудшение охлаждения продуктов и посторонние звуки. Однако эксперт уточнил, что само по себе близкое расположение холодильника к стене не обязательно приведёт к неисправности — всё зависит от его конструкции.

Ранее Life.ru рассказывал, как старый холодильник может незаметно увеличивать счета за электричество. Эксперт по ЖКХ объяснил, что устаревшие модели способны расходовать до 1000 кВт·ч в год, тогда как современные — около 500 кВт·ч. По его словам, разница в платежах может достигать трёх тысяч рублей ежегодно. Кроме того, изношенная теплоизоляция заставляет компрессор работать почти без остановок, что дополнительно повышает энергопотребление.