Не доводите пульт до нервного срыва: Какие ошибки при использовании батареек убивают технику
Эксперт Сергеева: Батарейки в устройстве лучше менять всем комплектом
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Если в пульте, игрушке или часах разрядилась одна батарейка, не стоит заменять её новой, оставляя остальные старые. Из-за разницы в заряде устройство может проработать меньше, а сами элементы питания — быстрее выйти из строя. Об этом Life.ru рассказала технический эксперт производителя решений для света и энергии в доме Camelion Юлия Сергеева.
Батарейки в пульте, настенных часах, детских игрушках или гирлянде нередко меняют по одной: если устройство перестало работать, кажется логичным заменить только разряженный элемент. Однако такой подход может сократить время работы прибора и повлиять на состояние самих батареек. Лучше менять элементы питания одновременно, правильно подбирать их для разных устройств.
Согласно эксперту, когда устройство использует несколько батареек одновременно, они расходуют заряд неравномерно. Это зависит от исходной ёмкости, степени износа и условий эксплуатации. Поэтому даже батарейки одинакового размера могут заметно отличаться по оставшемуся запасу энергии. Если установить одну новую батарейку вместо разряженной, остальные элементы комплекта уже будут частично использованы.
В результате устройство может работать меньше, чем ожидалось: его производительность зависит не только от новой батарейки, но и от состояния остальных элементов питания. Поэтому, если устройство работает от двух, трёх или четырёх батареек, лучше менять весь комплект одновременно. Это помогает обеспечить более предсказуемую работу и избежать ситуации, когда новые элементы приходится менять раньше ожидаемого срока.
«При выборе батареек важно учитывать не только размер — например, AA или AAA, — но и тип элемента питания. Щелочные (алкалиновые), солевые и литиевые батарейки отличаются химическим составом, характеристиками и назначением. Перезаряжаемые аккумуляторы также имеют свои особенности, поэтому использовать их вместе с обычными одноразовыми батарейками не следует, если производитель устройства прямо не разрешает такую комбинацию», — подчёркивает Сергеева.
Кроме того, не рекомендуется объединять в одном устройстве и батарейки разных производителей. Даже если они имеют одинаковый размер и относятся к одному типу, их ёмкость и характеристики могут различаться. Оптимальный вариант — комплект одинаковых элементов питания одной модели, установленный одновременно.
При этом нет необходимости выбирать самые мощные батарейки для каждого прибора. Для настенных часов, пульта управления и яркой светодиодной гирлянды могут подходить разные решения. Лучше ориентироваться на инструкцию устройства и предполагаемую нагрузку: приборам с высоким энергопотреблением обычно требуются элементы питания с соответствующими характеристиками.
«Одна из распространённых ошибок — оставлять элементы питания внутри устройства, которым долго не пользуются. Это касается сезонных украшений, фонарей и игрушек, которые достают только по праздникам. Если техника не будет использоваться продолжительное время, батарейки лучше извлечь и хранить отдельно, соблюдая рекомендации производителя», — отмечает эксперт.
Не менее важно правильно устанавливать элементы питания. Перед закрытием отсека стоит проверить обозначения «плюс» и «минус»: неправильная полярность может привести к нагреву или повреждению батареек и устройства. Также не следует хранить батарейки рядом с источниками тепла, под прямыми солнечными лучами или во влажных местах. Лучше оставить их в оригинальной упаковке при комнатной температуре и вдали от металлических предметов, а также вне зоны доступа детей. Кроме этого, не стоит пытаться заряжать обычные одноразовые батарейки. Для повторного использования предназначены только элементы с маркировкой «перезаряжаемые», причём для них необходимо использовать подходящее зарядное устройство.
Чтобы батарейки работали дольше, достаточно нескольких простых привычек: подбирать элементы питания под конкретное устройство, не смешивать новые и частично использованные батарейки, своевременно менять весь комплект и извлекать его при длительном хранении техники. Полезно также заранее продумать, какие приборы используются регулярно, а какие включаются лишь время от времени. Для устройств с высоким энергопотреблением, например, часто используемых игрушек, могут быть удобнее перезаряжаемые аккумуляторы, если они совместимы с прибором.
Кроме того, беспроводные наушники могут начать заметно быстрее разряжаться уже спустя год после покупки из-за естественного износа аккумулятора. Перегрев и особенности зарядки способны ускорить старение батареи, а низкие температуры — временно сократить время её работы. Длительное нахождение батареи в полностью заряженном состоянии также может ускорять её старение. Поэтому некоторые производители предусматривают функцию оптимизированной зарядки. Подробнее — в материале Life.ru.
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