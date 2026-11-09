Если в пульте, игрушке или часах разрядилась одна батарейка, не стоит заменять её новой, оставляя остальные старые. Из-за разницы в заряде устройство может проработать меньше, а сами элементы питания — быстрее выйти из строя. Об этом Life.ru рассказала технический эксперт производителя решений для света и энергии в доме Camelion Юлия Сергеева.

Батарейки в пульте, настенных часах, детских игрушках или гирлянде нередко меняют по одной: если устройство перестало работать, кажется логичным заменить только разряженный элемент. Однако такой подход может сократить время работы прибора и повлиять на состояние самих батареек. Лучше менять элементы питания одновременно, правильно подбирать их для разных устройств. Юлия Сергеева Технический эксперт производителя решений для света и энергии в доме Camelion

Согласно эксперту, когда устройство использует несколько батареек одновременно, они расходуют заряд неравномерно. Это зависит от исходной ёмкости, степени износа и условий эксплуатации. Поэтому даже батарейки одинакового размера могут заметно отличаться по оставшемуся запасу энергии. Если установить одну новую батарейку вместо разряженной, остальные элементы комплекта уже будут частично использованы.

В результате устройство может работать меньше, чем ожидалось: его производительность зависит не только от новой батарейки, но и от состояния остальных элементов питания. Поэтому, если устройство работает от двух, трёх или четырёх батареек, лучше менять весь комплект одновременно. Это помогает обеспечить более предсказуемую работу и избежать ситуации, когда новые элементы приходится менять раньше ожидаемого срока.

«При выборе батареек важно учитывать не только размер — например, AA или AAA, — но и тип элемента питания. Щелочные (алкалиновые), солевые и литиевые батарейки отличаются химическим составом, характеристиками и назначением. Перезаряжаемые аккумуляторы также имеют свои особенности, поэтому использовать их вместе с обычными одноразовыми батарейками не следует, если производитель устройства прямо не разрешает такую комбинацию», — подчёркивает Сергеева.

Кроме того, не рекомендуется объединять в одном устройстве и батарейки разных производителей. Даже если они имеют одинаковый размер и относятся к одному типу, их ёмкость и характеристики могут различаться. Оптимальный вариант — комплект одинаковых элементов питания одной модели, установленный одновременно.

При этом нет необходимости выбирать самые мощные батарейки для каждого прибора. Для настенных часов, пульта управления и яркой светодиодной гирлянды могут подходить разные решения. Лучше ориентироваться на инструкцию устройства и предполагаемую нагрузку: приборам с высоким энергопотреблением обычно требуются элементы питания с соответствующими характеристиками.

«Одна из распространённых ошибок — оставлять элементы питания внутри устройства, которым долго не пользуются. Это касается сезонных украшений, фонарей и игрушек, которые достают только по праздникам. Если техника не будет использоваться продолжительное время, батарейки лучше извлечь и хранить отдельно, соблюдая рекомендации производителя», — отмечает эксперт.

Не менее важно правильно устанавливать элементы питания. Перед закрытием отсека стоит проверить обозначения «плюс» и «минус»: неправильная полярность может привести к нагреву или повреждению батареек и устройства. Также не следует хранить батарейки рядом с источниками тепла, под прямыми солнечными лучами или во влажных местах. Лучше оставить их в оригинальной упаковке при комнатной температуре и вдали от металлических предметов, а также вне зоны доступа детей. Кроме этого, не стоит пытаться заряжать обычные одноразовые батарейки. Для повторного использования предназначены только элементы с маркировкой «перезаряжаемые», причём для них необходимо использовать подходящее зарядное устройство.

Чтобы батарейки работали дольше, достаточно нескольких простых привычек: подбирать элементы питания под конкретное устройство, не смешивать новые и частично использованные батарейки, своевременно менять весь комплект и извлекать его при длительном хранении техники. Полезно также заранее продумать, какие приборы используются регулярно, а какие включаются лишь время от времени. Для устройств с высоким энергопотреблением, например, часто используемых игрушек, могут быть удобнее перезаряжаемые аккумуляторы, если они совместимы с прибором.

Кроме того, беспроводные наушники могут начать заметно быстрее разряжаться уже спустя год после покупки из-за естественного износа аккумулятора. Перегрев и особенности зарядки способны ускорить старение батареи, а низкие температуры — временно сократить время её работы. Длительное нахождение батареи в полностью заряженном состоянии также может ускорять её старение. Поэтому некоторые производители предусматривают функцию оптимизированной зарядки. Подробнее — в материале Life.ru.