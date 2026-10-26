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Опубликовано 26 октября, 17:00

Россияне теперь могут сообщить о потере паспорта через «Госуслуги»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

Россияне теперь могут подать заявление о признании потерянного или украденного паспорта недействительным прямо через портал «Госуслуги». Для этого больше не требуется лично посещать подразделение МВД. Об этом сообщили в миграционной службе Министерства внутренних дел России.

Новая услуга позволяет оперативно сообщить правоохранителям об утрате документа и снизить риск использования паспортных данных мошенниками. Заявление рассматривается в течение одного дня.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах». Пользователю потребуется указать сведения из утраченного паспорта и описать обстоятельства его исчезновения. Подать заявление от имени другого человека нельзя.

На портале нужно найти услугу «Признание паспорта недействительным», после чего выбрать причину обращения — потеря или кража. Если документ украли, дополнительно потребуется указать номер и дату талона-уведомления, а также подразделение полиции, в которое гражданин обращался с заявлением.

Затем останется выбрать подразделение МВД и отправить обращение. При этом в ведомстве предупредили о важном ограничении: отменить поданное заявление невозможно.

«Отозвать заявление нельзя. Даже если паспорт найдётся, он будет признан недействительным», — подчеркнули в миграционной службе МВД.

Таким образом, найденным после подачи заявления паспортом пользоваться уже не получится — придётся оформлять новый. Услуга распространяется только на внутренние российские паспорта, но не на загранпаспорта.

«Зелёная кнопка» на «Госуслугах» появится до конца 2026 года
«Зелёная кнопка» на «Госуслугах» появится до конца 2026 года

Ранее Life.ru сообщал о запуске на «Госуслугах» сервиса для восстановления и замены документов. Он помогает гражданам решить вопросы с утраченными или испорченными паспортами, водительскими удостоверениями и другими документами.

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Наталья Демьянова
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