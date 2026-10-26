Россияне теперь могут сообщить о потере паспорта через «Госуслуги»

Россияне теперь могут подать заявление о признании потерянного или украденного паспорта недействительным прямо через портал «Госуслуги». Для этого больше не требуется лично посещать подразделение МВД. Об этом сообщили в миграционной службе Министерства внутренних дел России.

Новая услуга позволяет оперативно сообщить правоохранителям об утрате документа и снизить риск использования паспортных данных мошенниками. Заявление рассматривается в течение одного дня.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах». Пользователю потребуется указать сведения из утраченного паспорта и описать обстоятельства его исчезновения. Подать заявление от имени другого человека нельзя.

На портале нужно найти услугу «Признание паспорта недействительным», после чего выбрать причину обращения — потеря или кража. Если документ украли, дополнительно потребуется указать номер и дату талона-уведомления, а также подразделение полиции, в которое гражданин обращался с заявлением.

Затем останется выбрать подразделение МВД и отправить обращение. При этом в ведомстве предупредили о важном ограничении: отменить поданное заявление невозможно.

«Отозвать заявление нельзя. Даже если паспорт найдётся, он будет признан недействительным», — подчеркнули в миграционной службе МВД.

Таким образом, найденным после подачи заявления паспортом пользоваться уже не получится — придётся оформлять новый. Услуга распространяется только на внутренние российские паспорта, но не на загранпаспорта.