На Госуслугах запущен новый сервис «жизненная ситуация»
На портале Госуслуг запущен новый сервис «жизненная ситуация», предназначенный для восстановления и замены документов. С его помощью можно восстановить следующие документы:
— паспорт гражданина России в случае его утраты, кражи или повреждения,
— полис обязательного медицинского страхования (ОМС),
— заграничный паспорт,
— водительское удостоверение, включая международное,
— пенсионные документы,
— документы об образовании.
Эти услуги реализуются в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует вице-премьер и руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.
«Важно, что все необходимые услуги оказываются комплексно без необходимости искать дополнительную информацию и посещать ведомства. Даже при потере паспорта человек сможет оперативно получить новый и вернуться к привычному ритму жизни», – приводит слова Григоренко пресс-служба кабмина.
Ожидается, что к 2025 году благодаря сервису «жизненная ситуация» сроки оформления документов сократятся в 1,7 раза — с 50 до 30 дней. Также планируется уменьшить количество необходимых документов с 17 до 13 и сократить число очных визитов в ведомства с 15 до 6.
Ранее сообщалось, что на Госуслугах к следующему году появится возможность сделать налоговый вычет. Помимо этого, на портале ведут разработку услуг для получения социальных вычетов. К примеру, от расходов на образование, медицинских услуг или ипотеки.
Life.ru