На Госуслугах запущен новый сервис «жизненная ситуация»

На портале Госуслуг запущен новый сервис «жизненная ситуация», предназначенный для восстановления и замены документов. С его помощью можно восстановить следующие документы:

— паспорт гражданина России в случае его утраты, кражи или повреждения,

— полис обязательного медицинского страхования (ОМС),

— заграничный паспорт,

— водительское удостоверение, включая международное,

— пенсионные документы,

— документы об образовании.

Эти услуги реализуются в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует вице-премьер и руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

«Важно, что все необходимые услуги оказываются комплексно без необходимости искать дополнительную информацию и посещать ведомства. Даже при потере паспорта человек сможет оперативно получить новый и вернуться к привычному ритму жизни», – приводит слова Григоренко пресс-служба кабмина.

Ожидается, что к 2025 году благодаря сервису «жизненная ситуация» сроки оформления документов сократятся в 1,7 раза — с 50 до 30 дней. Также планируется уменьшить количество необходимых документов с 17 до 13 и сократить число очных визитов в ведомства с 15 до 6.