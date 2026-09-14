Россияне третьи сутки не могут вылететь из Перми в Сочи
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пассажиры третьи сутки не могут вылететь из Перми в Сочи. Задерживаются и обратные рейсы — из города-курорта в аэропорт Большое Савино. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. Время отправления самолётов меняется каждые несколько часов.
Сбои начались в субботу, 12 сентября. По данным на 14 сентября, изменения затронули шесть рейсов авиакомпании «Россия», часть из которых задерживается примерно на двое с половиной суток. Один из вылетов в Сочи отменён. Пассажиры публикуют в соцсетях фотографии из зала ожидания, некоторые спят прямо на полу.
По данным SOCHI1.RU, массовые задержки возникли после ограничений, вводившихся в аэропорту Сочи на фоне атак беспилотников. Три рейса не могли покинуть курорт с пятницы, 11 сентября.
Росавиация также сообщала о закрытии аэропорта Сочи в ночь с воскресенья на понедельник. В ведомстве объяснили решение корректировкой временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Подобные сбои происходили в Сочи и ранее. В июне после временной приостановки работы аэропорта задержали 118 рейсов, ещё 18 отменили. Среди отменённых оказались самолёты, связывавшие курорт с Пермью, Екатеринбургом, Москвой, Петербургом и другими городами.
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