Россияне третьи сутки не могут вылететь из Перми в Сочи

Пассажиры третьи сутки не могут вылететь из Перми в Сочи. Задерживаются и обратные рейсы — из города-курорта в аэропорт Большое Савино. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. Время отправления самолётов меняется каждые несколько часов.

Сбои начались в субботу, 12 сентября. По данным на 14 сентября, изменения затронули шесть рейсов авиакомпании «Россия», часть из которых задерживается примерно на двое с половиной суток. Один из вылетов в Сочи отменён. Пассажиры публикуют в соцсетях фотографии из зала ожидания, некоторые спят прямо на полу.

По данным SOCHI1.RU, массовые задержки возникли после ограничений, вводившихся в аэропорту Сочи на фоне атак беспилотников. Три рейса не могли покинуть курорт с пятницы, 11 сентября.

Росавиация также сообщала о закрытии аэропорта Сочи в ночь с воскресенья на понедельник. В ведомстве объяснили решение корректировкой временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Подобные сбои происходили в Сочи и ранее. В июне после временной приостановки работы аэропорта задержали 118 рейсов, ещё 18 отменили. Среди отменённых оказались самолёты, связывавшие курорт с Пермью, Екатеринбургом, Москвой, Петербургом и другими городами.