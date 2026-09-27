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Регион
Опубликовано 27 сентября, 17:36

Россияне за полгода съели чипсов на 136 млрд рублей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россияне потратили на картофельные чипсы 136 млрд рублей всего за шесть месяцев — на 17% больше, чем годом ранее. За это время в стране продали 115,8 млн килограммов продукта, сообщает Mash Money.

В пересчёте на население страны получается около 800 граммов чипсов на каждого россиянина. Причём рынок продолжает расти не только в деньгах: количество проданных упаковок за год увеличилось на 9%.

Безоговорочным лидером остаётся Lay’s. На бренд пришлось 62,7% всего объёма проданных чипсов в килограммах и 68,8% выручки в этой категории. Среди других популярных марок — «Русская картошка», занявшая 6,5% рынка в натуральном выражении и 4,2% в денежном. На Pomsticks пришлось 3,8% проданных чипсов по весу, а доля Pringles достигла 3,7% в деньгах.

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С 1 апреля 2026 года в России впервые начал действовать ГОСТ на картофельные чипсы. Стандарт установил требования к вкусу, запаху и хрусткости продукта, а также ограничил содержание жира и допустимую долю повреждённых пластинок.

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Николь Вербер
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