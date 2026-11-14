Первый в истории сборной России чемпионат Азии по бодибилдингу и фитнесу начался с 17 медалей. В стартовый соревновательный день в тайской Паттайе отечественные спортсмены завоевали семь золотых, пять серебряных и пять бронзовых наград.

Сразу две победы одержала Анастасия Шемель. Она оказалась сильнейшей в бодифитнесе среди участниц старше 35 лет, а также выиграла соревнования в ростовой категории свыше 163 сантиметров.

Ещё два золота достались Марисе Барышевой, победившей в абсолютном зачёте бодифитнеса и среди спортсменок ростом до 163 сантиметров.

На высшую ступень пьедестала также поднялись Анастасия Гуськова, выступавшая в акробатическом фитнесе, и Анастасия Ласкевич, отличившаяся в артистическом фитнесе. Седьмую золотую награду принесла Алиса Спиридонова, победившая в юниорском бодифитнесе.

Для российских атлетов нынешний турнир стал дебютным на чемпионатах Азии. Соревнования проходят в Таиланде и завершатся 15 ноября. Таким образом, у участников остаётся ещё один день, чтобы пополнить медальный зачёт.