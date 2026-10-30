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Опубликовано 30 октября, 11:34

Российские бодибилдеры пропустят чемпионат мира в Испании из-за проблем с визами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Значительная часть российских бодибилдеров лишилась возможности выступить на чемпионате мира в Испании из-за трудностей с оформлением шенгенских виз. Первоначально делегация насчитывала 47 человек, однако её состав пришлось существенно сократить. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России (ФББР).

Мировое первенство стартует 30 октября в испанском городе Санта-Сусанна, где за награды поборются мужчины и женщины. Россию представят 30 атлетов и два сотрудника федерации. Остальные заявленные участники не смогли вовремя получить разрешения на въезд.

«Несмотря на это, ФББР рассчитывает на существенное количество медалей, в том числе высшей пробы», — подчеркнули в организации.

Год назад отечественные спортсмены успешно выступили на мужском чемпионате мира в Саудовской Аравии. Соревнования проходили с 28 по 30 ноября в Эль-Хубаре. Тогда россияне завоевали сразу 16 наград, среди которых десять золотых, пять серебряных и одна бронзовая. Теперь команде предстоит бороться за медали в сокращённом составе.

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Ранее Life.ru сообщал об отказе Нидерландов выдать визы российским гимнасткам перед чемпионатом мира в Роттердаме. Из-за решения местных властей три спортсменки не смогли принять участие в турнире, проходившем с 17 по 25 октября. При этом международная федерация допускала россиян к соревнованиям, однако вопросы въезда оставались в компетенции принимающей страны.

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Владимир Озеров
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