Российские бодибилдеры пропустят чемпионат мира в Испании из-за проблем с визами

Значительная часть российских бодибилдеров лишилась возможности выступить на чемпионате мира в Испании из-за трудностей с оформлением шенгенских виз. Первоначально делегация насчитывала 47 человек, однако её состав пришлось существенно сократить. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России (ФББР).

Мировое первенство стартует 30 октября в испанском городе Санта-Сусанна, где за награды поборются мужчины и женщины. Россию представят 30 атлетов и два сотрудника федерации. Остальные заявленные участники не смогли вовремя получить разрешения на въезд.

«Несмотря на это, ФББР рассчитывает на существенное количество медалей, в том числе высшей пробы», — подчеркнули в организации.

Год назад отечественные спортсмены успешно выступили на мужском чемпионате мира в Саудовской Аравии. Соревнования проходили с 28 по 30 ноября в Эль-Хубаре. Тогда россияне завоевали сразу 16 наград, среди которых десять золотых, пять серебряных и одна бронзовая. Теперь команде предстоит бороться за медали в сокращённом составе.