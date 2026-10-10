Россиянин Билалов и украинец Савицкий отказались жать руки после схватки на ЧМ

Российский дзюдоист Нияз Билалов одержал победу над украинцем Антоном Савицким на чемпионате мира в Баку, однако после схватки спортсмены не стали пожимать друг другу руки.

Встреча состоялась 9 октября в утешительном раунде весовой категории до 100 килограммов. Россиянин завершил противостояние иппоном, получив право продолжить борьбу за бронзовую медаль. Его следующим соперником стал соотечественник Арман Адамян.

Несмотря на отсутствие рукопожатия, оба участника соблюли традиционный ритуал дзюдо. Перед началом поединка они поклонились друг другу и повторили этот жест после его завершения. Именно поклон является обязательным требованием, тогда как пожатие рук остаётся добровольным.

Позднее Билалов встретился с Адамяном в схватке за третье место и вновь оказался сильнее. Таким образом, российский спортсмен завоевал бронзу мирового первенства в категории до 100 килограммов.

Турнир проходит в столице Азербайджана с 4 по 11 октября. Сборная России представлена 23 дзюдоистами, среди которых 12 мужчин и 11 женщин. В отличие от ряда других международных соревнований, отечественные атлеты выступают здесь под национальным флагом и с гимном страны.

Позднее Life.ru сообщал о бронзовой медали россиянки Мадины Таймазовой на нынешнем чемпионате мира в Баку. В схватке за третье место она победила представительницу Сербии Александру Андрич.