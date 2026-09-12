Россиянин через лес перешёл границу с Финляндией и попросил убежища

Финская пограничная служба задержала человека, перешедшего границу из России по пересечённой местности. Об этом сообщает издание is.fi.

По данным издания, нарушителя задержали в лесу в Северной Карелии в районе Йоэнсуу. Сразу после задержания он подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии.

Задержанного направили на процедуру первичной проверки, начато расследование по факту предполагаемого нарушения границы. Пограничный уполномоченный Северной Карелии связался с российской стороной по поводу инцидента.

Ранее политолог Владимир Киреев заявил, что Финляндия укрепляет границу с Россией в рамках общей линии стран НАТО на восточном фланге, использующих тему противостояния для привлечения инвестиций и заказов. Дальнейшее укрепление границы он назвал «заявкой на прямую войну с Россией».