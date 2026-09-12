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Опубликовано 12 сентября, 12:58

Россиянин через лес перешёл границу с Финляндией и попросил убежища

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kai Kuntola

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kai Kuntola

Финская пограничная служба задержала человека, перешедшего границу из России по пересечённой местности. Об этом сообщает издание is.fi.

По данным издания, нарушителя задержали в лесу в Северной Карелии в районе Йоэнсуу. Сразу после задержания он подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии.

Задержанного направили на процедуру первичной проверки, начато расследование по факту предполагаемого нарушения границы. Пограничный уполномоченный Северной Карелии связался с российской стороной по поводу инцидента.

ТАСС: Самолёт погранслужбы Финляндии пролетел вдоль границы с РФ
ТАСС: Самолёт погранслужбы Финляндии пролетел вдоль границы с РФ

Ранее политолог Владимир Киреев заявил, что Финляндия укрепляет границу с Россией в рамках общей линии стран НАТО на восточном фланге, использующих тему противостояния для привлечения инвестиций и заказов. Дальнейшее укрепление границы он назвал «заявкой на прямую войну с Россией».

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Анастасия Никонорова
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