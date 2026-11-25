25-летний россиянин Игорь Дью не признал себя виновным по делу о предполагаемой слежке за сотрудниками американской технологической компании в Кремниевой долине. Соответствующее заявление он сделал 24 ноября на заседании федерального суда в Сан-Франциско. Следующее слушание назначено на 17 декабря.

Согласно материалам разбирательства, Дью отверг все предъявленные ему обвинения. После заседания он остался под стражей. Следующее судебное слушание состоится в 13:30 по местному времени 17 декабря (00:30 мск 18 декабря).

Министерство юстиции США обвиняет россиянина в сговоре с целью деятельности в качестве агента иностранного государства, работе без уведомления генерального прокурора США, преследовании людей и мошенничестве с документами, удостоверяющими личность.

По версии американского следствия, Дью якобы получил задание собирать сведения о сотрудниках крупной технологической и оборонной компании, помогавшей Украине. Для этого он, как утверждают прокуроры, следил за работниками, изучал их домашние адреса и пытался фотографировать экраны их компьютеров. В материалах расследования также фигурируют поддельные документы и контакты предполагаемых сообщников через Telegram.

По информации Минюста США, в случае признания виновным по всем пунктам обвинения Дью может получить в общей сложности до 21 года лишения свободы. Максимальная сумма штрафов составляет 850 тысяч долларов. В частности, за деятельность в качестве незарегистрированного агента иностранного государства предусмотрено до десяти лет заключения, а за сговор и преследование — до пяти лет по каждому из этих обвинений.