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Опубликовано 19 октября, 12:37

Россиянин показал средний палец дорожной камере и отправился под арест на трое суток

В Дагестане водителя арестовали за показанный в камеру средний палец

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Дагестане автомобилист получил трое суток административного ареста после того, как показал средний палец дорожной камере. Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянин показал неприличный жест в дорожную камеру. Фото © Mash

Россиянин показал неприличный жест в дорожную камеру. Фото © Mash

По информации издания, водитель передвигался по республике на машине с подставными регистрационными знаками В 777 ОР 77. Во время поездок он демонстрировал окружающим неприличный жест.

Одна из таких выходок попала в объектив дорожной камеры. Мужчина показал устройству средний палец, однако его поведение оказалось зафиксировано системой наблюдения.

Впоследствии дело дошло до суда. Автомобилиста привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и назначили наказание в виде трёх суток ареста.

Другие обстоятельства происшествия, в том числе место установки камеры и сведения о возможном наказании за использование подставных номеров, пока не уточняются.

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Ранее Life.ru рассказывал, как дорожная камера в Москве зафиксировала неприличный жест футболиста Александра Кокорина. В тот момент спортсмен ехал на BMW со скоростью 152 км/ч при разрешённых 60 км/ч.

Больше новостей о необычных происшествиях и нарушениях на дорогах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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