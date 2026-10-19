Россиянин показал средний палец дорожной камере и отправился под арест на трое суток

В Дагестане автомобилист получил трое суток административного ареста после того, как показал средний палец дорожной камере. Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянин показал неприличный жест в дорожную камеру. Фото © Mash

По информации издания, водитель передвигался по республике на машине с подставными регистрационными знаками В 777 ОР 77. Во время поездок он демонстрировал окружающим неприличный жест.

Одна из таких выходок попала в объектив дорожной камеры. Мужчина показал устройству средний палец, однако его поведение оказалось зафиксировано системой наблюдения.

Впоследствии дело дошло до суда. Автомобилиста привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и назначили наказание в виде трёх суток ареста.

Другие обстоятельства происшествия, в том числе место установки камеры и сведения о возможном наказании за использование подставных номеров, пока не уточняются.