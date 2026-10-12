Верховный суд запретил лишать прав водителя, если его не было за рулём

Верховный суд России отменил решение о лишении водительских прав жителя Нижнего Новгорода, которого наказали за отказ от медицинского освидетельствования. Мужчина настаивал, что в момент остановки автомобиля сотрудниками ДПС за рулём находился другой человек.

Речь идёт об Александре Коткове. Ранее его оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

По материалам дела, 30 апреля 2025 года Котков ехал по Нижнему Новгороду вместе с друзьями на принадлежащей ему Daewoo Nexia. Сам он не отрицал, что употреблял алкоголь, однако утверждал, что машиной управлял его знакомый. После остановки автомобиля сотрудниками ДПС мужчина, который находился за рулём, скрылся. Котков же, по его словам, сел на водительское место только по требованию инспекторов, чтобы заглушить двигатель.

Сотрудники ДПС подтвердили в суде, что первоначально автомобилем управлял другой человек. Однако они заявили, что после того, как Котков сел за руль, машина дёрнулась и проехала небольшое расстояние. Именно этот эпизод нижестоящие суды расценили как управление транспортным средством.

Верховный суд обратил внимание, что показания свидетелей и записи камер наружного наблюдения подтверждают версию Коткова о том, что до остановки ДПС автомобилем управлял не он.

Кроме того, высшая инстанция указала на ещё одно противоречие. Если сотрудники ДПС считали Коткова нетрезвым, нижестоящие суды должны были выяснить, почему инспекторы сами позволили ему сесть за руль и не воспрепятствовали этому. В результате Верховный суд отменил решения Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода и Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Ранее Life.ru сообщал, что Верховный суд отменил лишение прав водителя, наказанного за магнитные рамки на автомобильных номерах. Высшая инстанция указала, что сам способ крепления регистрационного знака ещё не доказывает намерения скрыть номер. Дело также показало, что для лишения прав судам необходимо устанавливать конкретные обстоятельства нарушения, а не исходить только из внешних признаков.