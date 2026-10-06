Год без прав за магниты: Верховный суд отменил незаконное наказание водителю

Верховный суд России отменил наказание водителю, которого на год лишили прав из-за магнитных рамок для автомобильных номеров. Высшая инстанция указала, что сам способ крепления регистрационного знака ещё не доказывает попытку его скрыть.

Дело касалось автомобилиста из Новокузнецка. Нижестоящие суды решили, что металлические рамки на магнитах позволяют быстро снимать номера и поэтому могут считаться устройством для их сокрытия. Верховный суд с таким подходом не согласился. В ГОСТ Р 50577-2018 нет запрета на магнитные крепления и требований к материалу, из которого должна быть изготовлена рамка.

При рассмотрении подобных дел, подчеркнула высшая инстанция, необходимо установить, действительно ли конкретное устройство может мешать идентификации номера, скрывать его или изменять внешний вид. Сам факт использования той или иной конструкции для крепления знака состава правонарушения не образует.

В материалах этого дела не было доказательств, что рамки закрывали буквы или цифры, искажали регистрационный знак либо позволяли спрятать его во время движения. В итоге Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу.