На юге Бали, где ранее прошли дожди, улицы остаются сухими, несмотря на сообщения о масштабных наводнениях на острове. Обстановку в районе Улувату показал россиянин в беседе с 360.ru.

Россиянин показал сухие улицы Бали на фоне сообщений о наводнениях. Видео © 360.ru.

Очевидец прислал журналистам видеозапись, на которой запечатлены улицы популярного туристического района. По его словам, погода там спокойная, хотя небо остаётся пасмурным.

Россиянин подтвердил, что осадки действительно были, однако назвал их несильными. Он предположил, что наиболее интенсивные ливни могли пройти в других частях острова, поскольку в Улувату серьёзных последствий непогоды он не наблюдает.

При этом сообщения о наводнениях и оползнях поступают из нескольких районов Бали. Однако обстановка на острове неоднородная, поэтому отсутствие подтоплений в Улувату не означает, что стихия обошла стороной остальные территории.